Nalbandian estréia com vitória no Masters de Montecarlo O tenista argentino David Nalbandian confirmou seu favoritismo nesta segunda-feira ao derrotar o italiano Federico Luzzi por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/1, pela primeira rodada do Masters Series de Montecarlo, competição que distribui mais de R$ 5,5 milhões em prêmios. "Tive um começo lento porque não consegui me adaptar ao tipo da quadra", contou o argentino, que jogou no saibro. Ao todo, Nalbandian, que já faturou mais de R$ 15 milhões em prêmios na carreira, precisou de 1h44 para eliminar Luzzi, número 133 do ranking da ATP. Em outro duelo, o checo Radek Stepanek avançou à segunda fase após o francês Gael Monfils abandonar no segundo set, quando perdia por 2 a 0, por causa de uma lesão. Gael estava mal desde o começo do jogo e acabou levando um "pneu" (6/0) no primeiro set. Quem também abandonou por lesão foi o espanhol Carlos Moya, que saiu de quadra quando perdia por 3 a 1 no segundo set para o russo Mikhail Youzhny. Moya já havia perdido o primeiro por 6/2. Outros jogos pela primeira rodada de Montecarlo: Robin Soederling (SUE) venceu Olivier Rochus (BEL) - 6/4 e 6/4 Kristof Vliegen (BEL) venceu Paul-Henri Mathieu (FRA) - 7/5 e 6/3 Marc Gicquel (France) venceu Florian Mayer (ALE) - 7/5, 5/7 e 7/5 Max Mirnyi (BLR) venceu Marcos Baghdatis (CYP) - 7/5 e 6/4 Andreas Seppi (ITA) venceu Teimuraz Gabashvili (RUS) - 6/1 e 6/3 Juan Carlos Ferrero (ESP) venceu Tim Henman (ING) - 7/5 e 6/2 Juan Ignacio Chela (ARG) venceu Martin Verkerk (HOL) - 7/5 e 6/2 Gaston Gaudio (ARG) venceu Dmitry Tursunov (RUS) - 5/7, 6/2 e 6/2 Igor Andreev (RUS) venceu José Acasuso (ARG) - 6/4 e 6/1 Atualizado às 13h00 para complemento de resultados