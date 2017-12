Nalbandian faz final com Roddick no Canadá O tenista argentino David Nalbandian garantiu vaga na final do Masters Series de Montreal, ao derrotar, neste sábado à noite, o alemão Rainer Schuettler, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/2. Nalbandian disputa o título neste domingo diante do norte-americano Andy Roddick.