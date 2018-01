Nalbandian fica com 8ª vaga no Masters Mesmo sem jogar no Masters Series de Paris, por causa de uma contusão no pulso, o argentino David Nalbandian garantiu nesta quinta-feira a 8ª e última vaga no Masters Cup de Houston, competição que reúne os 8 melhores tenistas da temporada. A classificação veio com a eliminação do tailandês Paradorn Srichaphan, o único que ainda podia somar pontos no torneio francês para ficar com a 8ª posição no ranking mundial. Srichaphan foi eliminado nesta quinta-feira em Paris, ao perder para o marroquino Hicham Arazi por 7/6 (7/3) e 6/3. Antes dele, os outros três tenistas com chances de desbancar Nalbandian já tinham saído da disputa no torneio francês: o australiano Mark Philippoussis, o francês Sebastien Grosjean e o marroquino Younes El Aynaoui. Nalbandian se junta assim aos outros sete classificados anteriormente para o Masters Cup, que acontece de 10 a 17 de novembro: Juan Carlos Ferrero (ESP), Andy Roddick (EUA), Roger Federer (SUI), Guillermo Coria (ARG), Andre Agassi (EUA), Rainer Schuettler (ALE) e Carlos Moyá (ESP). Mas, por conta da contusão, a participação de Nalbandian no Masters Cup está ameaçada. Caso ele desista do torneio, sua vaga iria automaticamente para o 9º colocado na Corrida dos Campeões. Atualmente, essa posição pertence a Philippoussis, mas o brasileiro Gustavo Kuerten pode ficar com ela caso seja campeão em Paris.