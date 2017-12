Nalbandian ganha título na Basiléia O tenista argentino David Nalbandían ganhou o duelo sul-americano com o chileno Fernando González na final do Torneio da Basiléia, na Suíça, que distribuiu US$ 1 milhão em prêmios. Com a vitória por 3 sets a 0 (6/4, 6/3 e 6/2), Nalbandian ficou com o título, o segundo da sua carreira - venceu também em Estoril, em abril. Aos 20 anos, Nalbandian está fazendo uma grande temporada, tendo chegado à final de Wimbledon - quando perdeu para o australiano Lleyton Hewitt -, e já deve aparecer em 13º lugar no ranking mundial. O argentino, que era o sexto cabeça-de-chave na Basiléia, se tornou o primeiro latino-americano a ser campeão do torneio suíço desde 1978, quando seu compatriota Guillermo Vilas ficou com o título.