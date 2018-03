Nalbandian garante vaga na semifinal O tenista argentino David Nalbandian avançou nesta sexta-feira para as semifinais do Masters Series de Hamburgo ao derrotar o chileno Fernando González por dois sets a um. O jogo, que teve 2h24, terminou com as parciais de 5-7, 6-3 e 6-4. Na semifinal, Nalbandian vai enfrentar o vencedor do confronto entre o seu compatriota Agustin Calleri e o sul-africano Wayne Ferreira, que jogam ainda hoje.