Nalbandian será o adversário de Guga Já está definido o adversário de Gustavo Kuerten nas quarta-de-final de Roland Garros. Será o argentino David Nalbandian, que é o cabeça-de-chave número 8 do torneio. Ele eliminou nesta segunda-feira o russo Marat Safin, após vitória por 3 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/4, 6/7 (5/7) e 6/3. Assim, Brasil e Argentina terão dois duelos na quarta-feira. Primeiro, Guga enfrenta Nalbandian por uma vaga nas semifinais de Roland Garros. E à noite, as seleções de futebol dos dois países jogam em Belo Horizonte, pelas Eliminatórias da Copa.