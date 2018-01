Nalbandian substitui Roddick em Xangai A Argentina terá 3 tenistas na Masters Cup de Xangai, que começa no domingo e reunirá os 8 melhores da temporada. Com a contusão do norte-americano Andy Roddick, David Nalbandian ganhou uma vaga no torneio e vai se juntar aos compatriotas Guillermo Coria e Gaston Gaudio. Número 3 do ranking mundial, Roddick sofreu um contusão nas costas na última sexta-feira, durante seu jogo com o espanhol David Ferrer pelas quartas-de-final do Mastes Series de Paris. E anunciou sua desistência do torneio menos de 24 horas depois do australiano Lleyton Hewitt, que também não vai a Xangai, por causa do nascimento de seu primeiro filho - Gaudio entrou em seu lugar. Assim, a Masters Cup terá os seguintes tenistas: Roger Federer (SUI), Rafael Nadal (ESP), Nikolay Davydenko (RUS), Ivan Ljubicic (CRO) e Andre Agassi (EUA), além dos três argentinos - Coria, Gaudio e Nalbandian. ?Apesar de continuar treinando, as dores nas costas não terminaram?, lamentou Roddick. ?Peço desculpas aos fãs que esperavam acompanhar minha participação na Masters Cup. Espero melhorar logo e prometo trabalhar para voltar no próximo ano para Xangai.?