Nalbandian surpreende e vence Ferrero Na briga pela liderança do ranking mundial, o espanhol Juan Carlos Ferrero não começou nada bem a disputa do Masters Cup de Houston. Numa atuação decepcionante, perdeu para o argentino David Nalbandian por 2 sets a 0, parcais de 6/3 e 6/1, em partida válida pelo Grupo Azul Apesar da derrota, o espanhol tem ainda chances de classificação para as semifinais e de buscar a posição de número 1 do mundo, mas precisará vencer seus dois próximos jogos, contra Roger Federer e Andre Agassi. Para Nalbandian o resultado foi um grande passo para chegar as semifinais. Pela vitória sobre Ferrero já embolsou um prêmio de pelo menos US$ 120 mil, soma 20 pontos na corrida e outros 100 na lista de entradas. O tenista argentino não jogou os últimos torneios por causa de lesão no pulso e mostrou estar não só completamente recuperado, como também não sentiu a falta de ritmo. Fez o espanhol correr de um lado para o outro com suas bolas anguladas, sem dar chance ao adversário, que por muito tempo tentou justamente colocar seus golpes no meio da quadra para evitar a melhor jogada de Nalbandian, a de abrir ângulos incríveis, especialmente com a esquerda.