Nalbandian vai à semifinal na Basiléia O tenista argentino David Nalbandian se classificou nesta sexta-feira para as semifinais do Torneio da Basiléia, an Suíça, ao derrotar o tailandês Paradorn Srichaphan, com surpreendente facilidade por 2 seta a zero. Cabeça-de-chave número 2, Nalbandian venceu fácil num duplo 6/2. O eslovaco Dominik Hrbaty também garantiu sua vaga ao derrotar o belga Kristof Vliegen em três sets: 6-7, 6-1 e 6-3. O cipriota Marcos Baghdatis também surpreendeu e derrotou o argentino Jose Acasuso por 2 a 1, de virada: 6-7 (2), 7-6 (5) e 6-3.