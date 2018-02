Nalbandian vai às quartas-de-final O tenista argentino David Nalbandian se transformou nesta quinta-feira no primeiro a garantir vaga nas quartas-de-final do Masters Series de Madri, ao derrotar o sueco Thomas Johansson por dois sets a zero. A partida teve as parciais de 6-3 e 7-5. Cabeça-de-chave número 5 do torneio, Nalbandian vai enfrentar na próxima rodada o vencedor do confronto entre o eslovaco Dominik Hrbaty e o croata Ivo Karlovic, que ontem eliminou um dos principais favoritos ao título, o norte-americano Andy Roddick.