Nalbandian vence a primeira em Madri O argentino David Nalbandian estreou com vitória no Masters Series de Madri, na Espanha. Nesta terça-feira, já pela segunda rodada do torneio, o cabeça-de-chave número 5 derrotou o austríaco Jurgen Melzer por 2 sets a 0 - parciais de 7/6 (7/1) e 6/3. Outro argentino, Jose Acasuso, contou com a sorte para eliminar o russo Mikhail Youzhny. Após perder o primeiro set por 7/6 (7/5), Acasuso ganhou o segundo por 6/4 e vencia o terceiro por 2/0 quando o russo se machucou e abandonou o jogo. Em outras partidas desta terça, o espanhol Carlos Moyá bateu o italiano Filippo Volandri por 2 sets a 0 (6/1 e 6/2), o belga Christophe Rochus ganhou do francês Gael Monfils por 2 a 0 (duplo 6/4) e o croata Ivo Karlovic venceu o britânico Greg Rusedski por 2 a 1 - parciais de 6/7 (5/7), 7/6 (7/2) e 7/6 (7/3).