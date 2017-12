Nalbandian vence e é finalista em Roma O tenista argentino David Nalbandian se classificou neste sábado para a final do Masters Series de Roma, ao derrotar o espanhol Albert Costa por 2 sets a 1. Cabeça-de-chave número 3, Nalbandian venceu com parciais de 6-7 (4-7), 6-1 e 6-4. O argentino espera agora o vencedor do confronto entre seu compatriota Mariano Zabaleta e o espanhol Carlos Moyá.