Nalbandian vence e vai à final O tenista argentino David Nalbandian vai disputar a final da Masters Cup - torneio que reúne os oito melhores da temporada, e que está ano está sendo disputado em Xangai, na China. Com um jogo consistente, ele não teve problemas e venceu o russo Nikolay Davydenko por 2 sets a 0. Foto/APO argentino David Nalbandian. Nalbandian começou arrasador e venceu o primeiro set com incríveis 6-0 sobre um Davydenko que ainda não havia perdido nenhum set no torneio. Na segunda série o russo reagiu, equilibrou e chegou a ameaçar, mas o argentino foi melhor e fechou a partida com parcial de 7-5, em 1h26 minutos de jogo. Na abertura da rodada um jogo atípico. Com um desempenho jamais visto numa semifinal de Masters Cup, o suíço Roger Federer arrasou o argentino Gaston Gaudio. Venceu por dois sets a zero, com parciais de 6-0 e 6-0, a chamada "bicicleta". Foto/APGaudio (esq.) e Federer: bicicleta. Com esse resultado, o número 1 do mundo, e considerado por muitos especialistas o melhor tenista de todos os tempos, larga como grande favorito ao título, que será disputado neste domingo pela manhã. Federer deu um show, como quase sempre faz. Arrasador, não cometeu erros e fechou a partida em apenas 49 minutos. Gaudio, ao contrário, oscilava demais. Em alguns momentos demonstrava displicência; em outros parecia confirmado com a própria sorte. Com a vitória deste sábado, o suíço chega invicto à sua 34ª partida e como super-favorito vai tentar o tricampeonato da Masters Cup.