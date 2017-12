Nalbandian vence e vai às semifinais O tenista argentino David Nalbandian se classificou nesta quinta-feira para as semifinais da Masters Cup - torneio que reúne os oito melhores da temporada - ao derrotar o croata Ivan Ljubicic por dois sets a zero, num duplo 6-2. Nalbandian dominou amplamente e fechou a partida em apenas 68 minutos. O argentino é o terceiro semifinalista da Masters Cup, ao lado do suíço Roger Federer e o russo Nikolay Davydenko. A última vaga está entre o chileno Fernando González e o argentino Gastón Gaudio, que se enfrentam amanhã.