Nalbandian vence Gasquet e vai à final do Masters de Paris

O argentino David Nalbandian derrotou neste sábado o francês Richard Gasquet por 6/2 e 6/4 e se classificou para a final do Masters Series de Paris contra o espanhol Rafael Nadal. No entanto, mesmo com a derrota, o francês Richard Gasquet garantiu hoje a vaga na Master Cup, que acontecerá em Shanghai a partir de 11 de novembro, após a derrota do cipriota Marcos Baghdatis diante de Nadal na outra semifinal. Já Nalbandian continua sonhando com uma vaga na Masters Cup. O argentino, que iniciou a semana como o 19.º colocado, já pulou para 14.º após alcançar esta final. No entanto, caso vença o Masters Series de Paris, Nalbandian ficará sendo o nono do mundo, se tornando o primeiro reserva da Masters Cup. Nadal vence Baghdatis e também vai à final O tenista espanhol Rafael Nadal derrotou neste sábado o cipriota Marcos Baghdatis por 4/6, 6/4 e 6/3 e se classificou para a final do Masters Series de Paris pela primeira vez em sua carreira. Agora, Nadal aguarda a realização da partida entre o argentino David Nalbandian e o francês Richard Gasquet para saber quem será seu adversário na decisão.