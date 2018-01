Nanda Alves é bi em Campos do Jordão A tenista número 1 do Brasil, Nanda Alves, conquistou neste domingo o bicampeonato do torneio Credicard Mastecard, em Campos do Jordão, ao derrotar na final a argentina Maria José Argeri por 6/3 e 7/5. Nesta segunda-feira começa a chave masculina do torneio em Campos do Jordão, que contará com alguns dos melhores tenistas do País, como Flávio Saretta e André Sá. Já o número 1 do tênis brasileiro, Ricardo Mello, jogará nesta semana em Los Angeles, onde estréia contra o francês Sebastien Grosjean.