Nanda Alves vence Carla Tiene na Bahia No torneio exibição disputado em Itaparica, na Bahia, hoje foi dia do confronto entre as duas melhores tenistas do Brasil. E quem ganhou foi a número 1 do ranking, Nanda Alves, que fez 2 sets a 0 na segunda colocada, Carla Tiene, com parciais de 6/3 e 6/2. Nesta sexta-feira, o evento terá um jogo de duplas mistas, com Nanda Alves e Flávio Saretta enfrentando Carla Tiene e André Sá.