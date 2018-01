Não precisei de ajuda, garante Puerta O tenista argentino Mariano Puerta afirmou que não necessitou de ajuda para conseguir o que conseguiu, após ter sido suspenso por oito anos devido a um exame antidoping seu que acusou a presença de substâncias proibidas. "Cheguei a Roland Garros ranqueado como número três do mundo pela minha atuação desde 1º de janeiro, na ponta dos cascos", assegurou Puerta em carta enviada ao jornal La Nación e publicada hoje. O atleta deu positivo no exame antidoping feito após a decisão do torneio, em 5 de junho, quando foi derrotado pelo espanhol Rafael Nadal. A partir daí passou a vigorar a sanção imposta pelo Tribunal da Federação Internacional de Tênis (FIT), de acordo com o código estabelecido pela Agência Mundial Antidoping (AMA). Puerta esclareceu que nas duas sentenças ditadas pelo tribunal "os juízes reconheceram que as substâncias proibidas foram ingeridas de forma acidental e sem prejudicar seus adversários, pelo tempo transcorrido desde a incorporação do remédio" à saúde do atleta. Desta maneira, Porta respondeu a especialistas e jornalistas, que ontem opinaram e analisaram seu caso de forma pública na Argentina. "Julgam minha honra sem conhecer fatos comprovados", ratificou. Puerta já tinha sido suspenso por nove meses em 2004 por consumo da substância clenbuterol, e agora dispõe de três semanas para apelar contra a sentença do Tribunal Internacional.