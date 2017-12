Não queria perder duas vezes, diz Guga Determinado a lutar pelo título do Masters Series de Cincinnati e bastante concentrado em sua estréia, Gustavo Kuerten ganhou do norte-americano Andy Roddick, ao marcar 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/3) e 6/1 e vingou-se da derrota da semana passada em Montreal. Guga só volta a jogar agora nesta quarta-feira, diante do vencedor da partida entre o alemão Tommy Haas e o norte-americano Chris Woodruff, que se enfrentam nesta terça-feira. "Não queria perder duas partidas seguidas", disse Guga após passar pela estréia em Cincinnati. "O que mais incomoda no jogo dele (Roddick) é a falta de ritmo, pois arrisca muito e é sempre ruim ter um adversário assim numa primeira rodada." Desta vez, Guga acredita que a devolução de saque foi a principal arma para derrotar Roddick. Como a quadra em Cincinnati está mais lenta do que a de Montreal, o tenista brasileiro disse ter encontrado tempo suficiente para aplicar bem os seus golpes e até para pensar no que fazer. "As quadras são parecidas, mas esta de Cincinnati está bem mais lenta, melhor para meu jogo", contou Guga. "Tive também um tempo maior de preparação e treinamentos para este torneio." Sem entrar muito em detalhes, Guga deu de ombros para a contusão de seu adversário de estréia. Andy Roddick, ainda no primeiro set, quando estava em vantagem de 3 a 2, chamou por atendimento por causa de um problema no tornozelo. Teve de jogar com uma proteção e seus movimentos em quadra pareciam estar limitados. Mesmo assim, o tenista norte-americano manteve equilíbrio no primeiro set, graças a seu violento saque, e só no segundo não acompanhou o ritmo imposto por Guga. "Acho que durante o jogo tenho de me preocupar comigo mesmo e não ficar olhando se meu adversário está contundido ou não", disse. "O calor estava forte, o jogo difícil é acho que isso já é o suficiente para eu me preocupar." Algumas vezes os tenistas usam o direito de chamar por atendimento médico como uma forma de esfriar o adversário, ganhar tempo e catimbar. Roddick parecia mesmo ter sentido uma contusão. Mas, mesmo assim, mostrou-se bem mais vulnerável nesta partida, pois já no primeiro set deu quatro chances de quebra de serviço para Guga. No segundo, o brasileiro quebrou por suas vezes o seu saque.