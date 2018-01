Nas duplas, começa Brasil x Suécia Gustavo Kuerten e André Sá iniciaram agora a partida de duplas contra Jonas Bjorkman e Magnus Larsson, em busca de um ponto que pode ser decisivo para as pretensões do Brasil no confronto com a Suécia pelo Grupo Mundial da Copa Davis, na cidade de Helsingborg. O confronto está empatado em 1 a 1. Ontem, Guga ganhou de Andreas Vinciguerra por 6-1, 6-4 e 6-4, e André Sá perdeu para Jonas Bjorkman, por 4-6, 7-5, 2-6, 6-4 e 1-6.