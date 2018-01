Nasce o filho de Graf e Agassi Nasceu nesta sexta-feira o filho da ex-tenista alemã Steffi Graf e do tenista norte-americano Andre Agassi, segundo noticiou o jornal ?Bild?, da Alemanha. O parto foi realizado em Las Vegas, onde os dois ídolos do esporte se casaram na última segunda-feira. Ainda de acordo com o diário alemão, o menino nasceu com 2,6 quilos e 50 centímetros.