Nasce segundo filho de Graf e Agassi Nasceu o segundo filho do casal de estrelas do tênis. A alemã Steffi Graf, casada com o norte-americano Andre Agassi, teve parto natural na sexta-feira, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A menina foi chamada de Jaz. Casados desde outubro de 2001, Graf e Agassi tiveram o primeiro filho naquele mesmo mês, chamado Jaden. O nascimento de Jaz estava previsto para novembro, mas a mãe e a criança passam bem. Aos 34 anos, Graff já não joga mais tênis. Parou como uma das maiores da história, tendo conquistado 22 títulos de torneios de Grand Slam. Agassi, que tem 33 anos, continua brilhando nas quadras. Atualmente é o número 4 do mundo.