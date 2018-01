Nasce uma nova estrela na Austrália Nem as declarações de amor de Lleyton Hewitt (disse que seu romance ajuda a tirar a pressão do jogo), nem a "bicicleta" de Kim Clijsters - venceu Maria Elena Camerin por 6/0 e 6/0 - o que tomou mesmo conta das manchetes dos jornais australianos foi o surgimento de uma nova estrela do esporte: Todd Reid, de apenas 19 anos, nascido em Sydney, e que na sua primeira participação em um torneio do Grand Slam já alcança a terceira rodada. O feito é digno de grandes astros do tênis. Reid derrotou o armênio Sargis Sargsian por 6/3, 6/4, 4/6, 6/7 (8/6) e 6/4 e desafia agora o número dois do mundo, o suíço Roger Federer. Há duas semanas, o semanário da ATP - International Tennis Weekly - já chamava a atenção para Reid. Avisava na sessão "jogador para ser visto" que a jovem revelação australiana seria um adversário a ser batido. Dito e feito. Com um estilo mais parecido ao de Hewitt, do que de outras estrelas do tradicional tênis australiano, Reid usou sua poderosa esquerda de duas mãos para avançar às quartas-de-final em duas competições consecutivas: os torneios de Adelaide e Sydney. Agora vai para o grande teste: joga com Federer por uma vaga nas oitavas-de-final do Aberto da Austrália. Federer vem tranqüilo no torneio. Na última rodada superou o norte-americano Jeff Morrison por 6/2, 6/3 e 6/4 e mantém fortes esperanças de ganhar a liderança do ranking ao final do Aberto da Austrália. Em outros jogos, Lleyton Hewitt sofreu um pouco, mas superou o eslovaco Karol Kucera por 1/6, 6/1, 6/4 e 6/1, enquanto Mark Philippoussis ganhou de Fabrice Santoro por 4/6, 6/3, 6/4 e 6/2, e Juan Carlos Ferrero eliminou o italiano Felipo Volandri por 6/4, 7/6 (7/3) e 7/5. No lado feminino, as coisas andam tranqüilas para as favoritas. Venus Williams, mesmo muito longe de seu melhor jogo, e depois de cometer um total de 23 erros não forçados, ainda assim venceu em dois sets, ao marcar 6/4 e 6/2 em Vera Douchevina. Kim Cljisters passeou de bicicleta na Rod Laver Arena: 6/0 e 6/0 em Maria Elena Camerin.