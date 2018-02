Nasce uma nova estrela russa no tênis Nasce uma nova estrela russa no tênis. É Evgenia Linetskaya, de apenas 18 anos, e responsável pela maior surpresa até agora do torneio de Indian Wells. Eliminou a vice-líder do ranking feminino, a francesa Amelie Mauresmo por 2/6, 6/2 e 7/5 e revelou personalidade muito forte, típico dos grandes nomes do esporte. Com 1,77 de altura e 60 quilos não mostra a mesma exuberância de outras precoces de seu país, como Maria Sharapova ou Anna Kournikova. Mas tem lá seu talento: escreve poesia, tanto na sua lingua mãe, como em inglês, idioma que domina com rara fluência. Sua história no tênis é curiosa. Sua mãe, Maria, é artista, mas queria ser tenista. "Minha mãe tinha um sonho de jogar tênis e acabou realizando em mim". Para isso, a pequena Evgenia começou a tentar jogar com apenas seis anos. A mãe treinadora e sonhadora a levou para bater bola na parede da escola. Os primeiros resultados não foram nada animadores. "A raquete era maior do que eu", contou com ironia Evgenia, em sua entrevista em Indian Wells. "Mal conseguia bater na bola e por muitas vezes a bolinha acabava indo para trás caindo numa lata de lixo." Ainda assim, a sua mãe insistiu. Falou com o pai, Simon Linetsky, um intelectual, doutor em física e matemática, e Evgenia foi para uma escola de tênis. E a menina provou que pode jogar tênis e já caminha para o estrelado, como 44ª do ranking e com vitórias sobre outras fortes adversárias como a também rusa Vera Zvonareva. Agora, com o resultado diante de Mauresmo, alcança o ponto mais alto de sua carreita até agora. "Provei que posso jogar com e vencer as melhores do tênis", disse Evgenia fã de Martina Hingis e Steffi Graff. ´Espelhei-me em várias jogadoras russas e disse para mim mesmo que poderia fazer o mesmo e chegar entre as líderes."