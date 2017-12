Com treino para bater Djokovic, Andy Murray estreia na Austrália

Finalista em quatro oportunidades, o britânico Andy Murray enfrenta o alemão Alexander Zverev no início da caminhada para conquistar o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, pela primeira vez na carreira. O número 2 do mundo focou o trabalho da pré-temporada na correção dos erros nas recentes derrotas para o sérvio Novak Djokovic.

Murray conquistou apenas uma vitória nos últimos 11 jogos. "Sem dúvida pensamos nisso, talvez um pouco mais do que o habitual", disse o escocês, que citou ainda o suíço Roger Federer, número 3 da ATP. "Focamos não apenas pensando em Djokovic, mas também contra Federer, contra quem tive dificuldades em 2015. Vimos muitos vídeos dos meus jogos e comentamos que eu poderia ter sacado melhor aqui ou devolvido melhor ali. Esse é o momento em que você procura evoluir em certos aspectos do seu jogo".

O escocês, no entanto, reafirmou que o Aberto da Austrália poderá terminar antes mesmo de ele cair diante de um adversário. A mulher do tenista, Kim Sears, está no estágio final de gravidez. "Meu filho e minha esposa são mais importantes do que um jogo de tênis", comentou Murray, que tentar se manter concentrado em quadra. "Estou ansioso. Acho que isso é natural. Tento não pensar nisso quando estou na quadra. Me foco totalmente no tênis naquele período e tento não me distrair".

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sobre Zverev, rival da estreia, Murray aposta em uma partida complicada. O alemão foi bastante elogiado pelo número 2 do mundo. "Conheço o Zverev consideravelmente bem. Treinei com ele, assisti a alguns de seus jogos há dois anos, já o enfrentei e na semana passada em Perth batemos bola. É um cara alto para sua idade e, dos novatos que estão chegando, é de longe o mais talentoso. Precisa melhorar no físico, mas tem um bom tênis. Saca bem e se move bem para sua altura. Vai ser duro".