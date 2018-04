Nastás explica hoje acusações do TCU Acusações de desvio de verba da CBT e a equipe na Terceira Divisão da Copa Davis. O tênis brasileiro está experimentando uma das piores fases. Nesta segunda-feira o presidente da Confederação Brasileira, Nelson Nastás, promete esclarecimentos sobre as acusações do Tribunal de Contas da União sobre irregularidades em relação ao dinheiro recebido do Comitê Olímpico Brasileiro através da Lei Agnelo/Piva, que chega a R$ 112.944,50. Na quinta-feira Nastás estará em Madri, como diretor da Davis na Federação Internacional, para o sorteio do primeiro adversário do Brasil em 2005. No sábado, depois do boicote dos melhores do País, a equipe brasileira jogando com Ronaldo Carvalho, 435º do ranking, de 25 anos, e Gabriel Pitta, 726º, de 24 anos, foi vencida pelos peruanos Luis Horna, 35º, e Ivan Miranda, 232º, os dois de 24 anos, que marcaram 6-2, 6-2 e 6-3. Ronaldo e Gabriel já haviam perdido suas partidas de simples no confronto em melhor-de-cinco jogos. O confronto terminou 4 a 1 para o Peru. Os jogos serviram também para articular uma chapa para suceder Nastás em dezembro, em torno de José Farani. O único ponto brasileiro foi marcado por Leonardo Kirche: 6-2 e 6-1 contra o juvenil Mauricio Echazu. Nastás disse que ficou magoado com a situação. ?Os jogadores que fizeram o boicote à Copa Davis deveriam entender que não jogam pelo presidente da CBT, mas pelo Brasil?, disse por telefone no sábado.