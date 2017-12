Nastas não explica mudança no tênis Nada contra o nome de Jaime Oncins para assumir o comando técnico da equipe brasileira da Copa Davis, que por sinal é muito querido de todos os tenistas. Mas os jogadores brasileiros estranharam muito a forma como se sucedeu a substituição do técnico Ricardo Acioly. Os principais integrantes do time, como, por exemplo, Gustavo Kuerten, não sabiam da mudança, que foi anunciada no final da tarde de sábado, na Costa do Sauípe. Mudanças desse porte normalmente exigem cerimônias e entrevistas coletivas, com a participação do novo técnico, Oncins, e de dirigentes, como o presidente da CBT, Nelson Nastas, responsável pela demissão de Acioly. Mas nada disso aconteceu. Esta decisão ganhou um clima suspeito com o presidente da CBT indo viajar neste domingo à noite para Bruxelas - onde participa de reunião da ITF - sem sequer ter se reunido com Oncins, deixando programado um encontro para a primeira semana de março. O novo treinador também teve de apressar-se para comunicar a mudança aos tenistas. Foi falar com Guga apenas no final da tarde, quando ele estava chegando à quadra para treinar.