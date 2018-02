Navratilova arrasa em Wimbledon De volta ao torneio de simples de Wimbledon, depois de 10 anos, a tenista norte-americana Martina Navratilova arrasou em sua estréia na grama do All England Club, nesta segunda-feira, em Londres. Mesmo aos 47 anos, ela fez 6/0 e 6/1 na colombiana Catalina Castaño, em 46 minutos de jogo. Dona de 9 títulos em Wimbledon, Navratilova foi convidada a participar do torneio deste ano, 31 anos após estrear no Grand Slam disputado em Londres. Agora, ela enfrentará a vencedora do confronto entre a sérvia Jelena Dokic e a argentina Gisela Dulko. Em outros jogos já disputados na chave feminina, a russa Tatiana Panova derrotou a francesa Emilie Loit por 6/1 e 6/2 e a britânica Anne Keothavong venceu a australiana Nicole Pratt por 6/3 e 6/1.