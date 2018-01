Navratilova bate novo recorde no tênis Martina Navratilova se transformou neste sábado na tenista mais velha a ganhar um torneio de duplas do circuito WTA. Ao lado da bielo-russa Natasha Zvereva, Martina venceu a dupla formada pela espanhola Arantxa Sánchez Vicario e a paraguaia Rossana Neffa-De los Ríos, na final do Aberto de Madri, na Espanha. Aos 45 anos, a tenista de origem checa venceu com facilidade por dois sets a zero - parciais de 6/2 e 6/3. A tenista retornou ao circuito profissional em 2000, seis temporadas depois de ter anunciado sua aposentadoria, já era a segunda jogadora mais velha a ganhar um torneio de simples, atrás apenas de Billie Jean King. O último título de Navratilova em duplas havia sido em 94, quando, ao lado da holandesa Manon Bollegraf, venceu em Houston e depois emn Zurique.