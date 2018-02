Navratilova defende EUA em Atenas Dona de um total de 58 títulos de Grand Slam, simples, duplas e duplas mistas, a veterana campeã Martina Navratilova, a dois meses de completar 48 anos, terá a chance de encerrar sua memorável carreira com o ouro olímpico. Em Londres, a USTA ( Associação Norte-Americana de Tênis) e o capitão do time, Patrick McEnroe, anunciaram a equipe dos Estados Unidos para a Olimpíada, com Martina formando dupla com Lisa Raymond. Nas simples, Venus Williams, ouro em Sydney, estará representando os Estados Unidos ao lado de sua irmã mais nova Serena. As Williams também jogarão na chave de duplas. Os Estados Unidos terão um time numeroso em Atenas. O masculino também contará com dois jogadores de simples e duas duplas. Andy Roddick e Mardy Fish jogam simples e duplas, e os irmão Bob e Mike Brian só em duplas. Navratilova tornou-se elegível pelo fato de ter disputado a Fed Cup pelos Estados Unidos nos dois últimos confrontos. Curiosamente nas derrotas para a França, em novembro do ano passado, e recentemente, em abril, para a Eslovia. A mesma situação não acontece com Andre Agassi. Como ele não disputou a Copa Davis nos últimos anos foi considerado impossibilitado de ser convocado.