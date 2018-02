Navratilova diz que é fácil combinar resultados no tênis

As autoridades do tênis têm uma árdua tarefa para impedir resultados pré-determinados porque é muito fácil ajustar antes os resultados, disse Martina Navratilova. Vencedora de 59 títulos de Grand Slam, Navratilova disse que o esporte tem de fazer tudo que puder para pôr fim aos escândalos que agitaram o tênis em 2007. Uma partida em agosto com o tenista russo Nikolay Davydenko, número quatro no mundo, é uma das várias que estão sob investigação por causa de irregularidades nos padrões do esporte. Diversos jogadores nas competições masculinas admitiram terem recebido ofertas de dinheiro para moldar o resultado, mas todos insistiram ter recusado os subornos. "É muito nova esta idéia de ajustar antes os resultados das partidas", disse Navratilova aos repórteres no Hopman Cup, na cidade australiana de Perth. "Bem, vamos ver aonde isso vai parar. Claro, é muito fácil ajustar antes uma partida de tênis porque é muito difícil provar. Temos de assegurar que o esporte permaneça limpo, tanto na questão das drogas como em qualquer escândalo envolvendo os resultados." O Aberto da Austrália, o primeiro torneio de Grand Slam do ano, que começa em Melbourne, em 14 de janeiro, vai introduzir um conjunto de medidas de segurança, incluindo a proibição de laptops não-autorizados na platéia.