Navratilova garante que agora pára de jogar A veterana tenista Martina Navratilova, que está em Hong Kong para um torneio de exibição, anunciou nesta quinta-feira a aposentadoria definitiva no fim do ano. Até hoje, ela soma 167 títulos individuais e 173 em duplas. Navratilova aproveitou para criticar a lenta evolução de medidas para proteger os homossexuais nos EUA. ?Gostaria que legalizassem logo a união de pessoas do mesmo sexo, mas isso será difícil na administração de George W. Bush?, atacou.