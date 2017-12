Navratilova quer jogar em Atenas A tenista checa naturalizada norte-americana Martina Navratilova confirmou neste sábado que competirá nos jogos de duplas do torneio de Viena, mas acrescentou que seu principal objetivo são os Jogos de Atenas. Navratilova dividirá a quadra com sua compatriota Lisa Raymond. "Quero jogar algumas partidas antes do torneio de Paris para estar preparada para este Grand Slam", disse a veterana jogadora de 47 anos em sua chegada à capital austríaca. Martina assegurou que não sabe quanto tempo ainda continuará competindo, mas disse que, além dos Jogos Olímpicos, seu objetivo para este ano é participar do Torneio de Wimbledon.