Navratilova soma 168º título de duplas Aos 46 anos, a norte-americana Martina Navratilova continua fazendo história no tênis. Neste sábado, ela ganhou seu 168º título de duplas, ao ser campeã do Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes - nas simples, que não disputa mais, tem 167 conquistas. Ao lado da russa Svetlana Kuznetsova, Navratilova derrotou na final a dupla formada por Cara Black (Zimbábue) e Elena Likhovtseva (Rússia), com 2 sets a 0 (6/3 e 7/6). ?Não esperava isso. Só quero jogar bem para estar entre as dez melhores do mundo nas duplas e acho que posso conseguir isso?, disse a veterana tenista após a conquista do título.