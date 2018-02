Nelson Nastás: "Não há nada ilegal" Nelson Nastás, presidente da Confederação Brasileira de Tênis, está "absolutamente tranqüilo" sobre as acusações de que ele e o superintendente técnico Carlos Alberto Martelote teriam se apropriado de recursos da CBT para pagar contas pessoais. A denúncia foi feita na segunda-feira por um ex-funcionário em reportagem ao Jornal Nacional. Desde fevereiro que Nastás é investigado pela Justiça por estelionato, falsidade ideológica e formação de quadrilha. "Esta notícia me pegou de surpresa. Não há nenhuma irregularidade. Esse ex-funcionário demonstrou falta de coleguismo e fidelidade", disse Nastás. Em janeiro do ano passado, um ex-funcionária da CBT descontou um cheque da entidade no valor de R$ 26,5 mil, com as quais foram pagas contas de gás, cartão de crédito e condomínio. Em nome de Nastás havia cinco contas de cartão de crédito e uma de tevê a cabo, além de R$ 9 mil em contas de Martelote, como cartão de crédito, seguros e gás de um apartamento da Zona Sul de São Paulo. Todas as contas, segundo o presidente, estão nas mãos de auditores. O trabalho deve ser finalizado no fim de julho. "Vou apresentar toda a documetação à imprensa e farei a prestação de contas na Assembléia. Não há ilegalidade." O escândalo, porém, não altera a decisão de Nastás em renunciar ao cargo antes do fim de seu mandato, em dezembro. A atitude vai contra a vontade dos principais tenistas do País, Gustavo Kuerten e Flávio Saretta que exigiam a saída do presidente para disputar a Copa Davis. Ele havia prometido deixar a CBT, em maio, com a realização de uma eleição para escolher seu substituto. Mas, adiou a eleição para o sexta-feira e, agora, não sai até dezembro. "Naquele momento disse que sairia em função da equipe. Mas percebi que não houve patriotismo. Se os principais voltassem à Davis, eu renunciaria. Mas faltou vontade dos jogadores. Eles tinham de jogar pelo Brasil e, não, pelo Nastás ou pela CBT." Além disso, segundo ele, de nada adiantaria sair do cargo agora, porque a maioria das federações está irregular, faltam registros e estatutos. "Não daria para fazer uma assembléia sem a participação de todas as federações. Quero entregar o cargo no fim do ano com tudo certinho.? Com um time fraco na Copa Davis ( Alexandre Somoni, Julio Silva, Marcos Daniel e Josh Goffi), o Brasil está ameaçado de cair para a Terceira Divisão do Tênis- Grupo 2 da Zona Americana. O fato, porém, não preocupa Nastás. "O tênis não é só Copa Davis, temos outras atividades também." Carlos Chabalgoity, ex-capitão do time na Davis, contra o Paraguai, não comandará a equipe contra a Venezuela, em julho. "O tênis está indo para baixo. Entrei na equipe para ajudar, considerando que Nastás sairia. Nada mudou." Chabalgoity não sabe quem será o seu substituto e teme que o quarteto atual desista do próximo jogo. "Acho que eles não voltam a jogar. Torço para que alguém assuma." Nastás ainda não definiu quem assumirá o grupo, mas já está conversando com dois ou três técnicos. "Jaime Oncis? Não vou negar que há possibilidade. Mas não posso revelar os nomes." Jaime Oncis fugiu. "Depois de tudo aquilo que aconteceu, não quero mais falar sobre Davis e CBT."