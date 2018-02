Nervoso, Puerta é eliminado em Tóquio O tenista argentino Mariano Puerta parece ter sentido demais a acusação de doping que vem sofrendo e acabou eliminado nesta quinta-feira nas oitavas-de-final do Torneio de Tóquio. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, Puerta foi derrotado pelo cipriota Marcos Baghdatis por dois sets a um. Visilmente nervoso, sem a concentração necessária, Puerta perdeu o jogo com parciais de 6-2, 6-7 (11/13) e 7-5. De acordo com o jornal francês L´Equipe, o tenista argentino foi flagrado no exame de doping realizado durante o Torneio de Roland Garros. Puerta perdeu na final para o espanhol Rafael Nadal. Puerta nega o uso de substãncias proibidas.