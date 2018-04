Nicolás Almagro é 2º tenista de elite confirmado no Brasil Open

SÃO PAULO - A organização do Brasil Open, que será disputado entre os dias 22 de fevereiro e 2 de março no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, confirmou nesta segunda-feira o segundo tenista de elite que participará da edição deste ano. Depois de anunciar a presença do alemão Tommy Haas, foi revelado que o espanhol Nicolás Almagro estará na competição.

Atual número 14 do mundo, Almagro é o maior vencedor do Brasil Open, com três títulos no currículo. Ele vem em busca de seu quarto troféu, mas também de manter a hegemonia espanhola no torneio. Das 13 edições já disputadas até agora, sete foram para o país: (três com Almagro, duas com Rafael Nadal, uma com Juan Carlos Ferrero e outra com Tommy Robredo).

"Sempre é especial ter a oportunidade de jogar em um torneio que ao longo dos anos me trouxe tanta alegria. Quero muito voltar a São Paulo e rever no Brasil Open 2014 os fãs brasileiros de tênis", disse o tenista, que em 2012 chegou a usar uma camisa com os dizeres "Eu amo Brasil" após conquistar seu terceiro título no País.

Se Almagro está confirmado, a vinda de Haas ao Brasil pode ser colocada em risco. O número 12 do mundo foi anunciado semana passada como atração do torneio, mas acabou desistindo em sua primeira partida no Aberto da Austrália, nesta segunda-feira, por conta de um problema no ombro. A gravidade da lesão definirá se ele virá ao País ou não.