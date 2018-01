Nicolas Kiefer vai à final em Halle Para alegria da torcida local, o tenista alemão Nicolas Kiefer garantiu presença na final do Torneio de Halle, na Alemanha. Neste sábado, ele ganhou de virada do francês Arnaud Clement por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/4) e 6/4. Seu adversário sairá do jogo entre o suíço Roger Federer e o russo Mikhail Youzhny. A competição, que distribui US$ 800 mil em prêmios e é disputada em quadras de grama, serve de preparação para Wimbledon, que começa dia 23 de junho.