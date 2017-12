Nicolas Lapentti na final em Aracaju Campeão do ano passado, o tenista equatoriano Nicolas Lapentti vai disputar a final da etapa brasileira da Copa Petrobras, torneio challenger disputado em Aracaju (SE). Neste sábado, às 20 horas (horário de Brasília), ele irá decidir o título contra o sérvio Boris Pashanski. Nas semifinais do torneio, nesta sexta-feira, Lapentti derrotou o argentino Carlos Berloq por 7/5 e 6/3, enquanto Pashanski eliminou o austríaco Daniel Koellerer por 6/2 e 6/3. O campeão em Aracaju vai receber um prêmio de US$ 14,4 mil e ainda irá somar 70 pontos no ranking de entradas da ATP.