Nicolás Massú avança em Viña del Mar O tenista chileno Nicolás Massú se classificou na noite desta quinta-feira para as quartas-de-final do Torneio de Viña del Mar, ao derrotar o israelense Harel Levy por dois sets a zero. Cabeça-de-chave número 1, Massú venceu com parciais de 6-2 e 6-4. Na próxima fase, vai enfrentar o seu compatriota Fernando González, que nas oitavas-de-final venceu o também chileno Adrien García (7-5 e 6-1). O argentino Mariano Zabaleta também avançou, ao derrotar o espanhol Rubén Ramírez-Hidalgo. Nas quartas, vai enfrentar o brasileiro Flavio Saretta, que eliminou o peruano Luis Horna. Este jogo deve começar por volta das 19 horas.