Nicolas Massu elimina Gaudio no US OPen O tenista chileno Nicolas Massu avançou nesta quarta-feira no US Open ao derrotar o argentino Gastón Gaudio por 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-3 e 6-2. Nos demais jogos da rodada, o marroquino Younes El Aynaoui venceu o norte-americano Alex Kim por 3 sets a 0, com parciais de 7-5, 7-6 (7/5) e 6-3, o australiano Mark Philippoussis bateu o sérvio Janko Tipsarevic por 6-2, 7-6 (7/4) e 6-4, o finlandês Jarkko Nieminen derrotou o francês Nicolas Mahut por 6-2, 6-4 e 7-5 e o sueco Thomas Enqvist eliminou o espanhol Albert Portas por 6-2, 6-3 e 6-1.