Nicolay Davydenko arrasa rival na sua estreia em Doha

Campeão do ATP Finals de 2009, torneio que fechou o ano e reuniu os melhores tenistas da última temporada, o tenista russo Nicolay Davydenko começou 2010 em grande estilo. Na estreia do Torneio de Doha, ele arrasou Mikhail Kukushkin, do Casaquistão, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0.

Terceiro cabeça de chave da competição disputada no Catar, Davydenko enfrentará na próxima rodada o italiano Marco Chiudinelli, que na estreia superou o compatriota Paolo Lorenzi por 2 sets a 0, com 7/5 e 6/3.

Atual sexto colocado do ranking mundial, o russo medirá forças com Chiudinelli, 56.º do mundo, pela segunda vez. No único confronto realizado entre os dois até aqui, Davydenko ganhou por 3 sets a 0, na última edição do US Open, no ano passado.