Nikolay Davydenko avança no Masters Series de Hamburgo

O tenista russo Nikolay Davydenko derrotou nesta terça-feira o croata Ivan Ljubicic por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 a 6/1, em duelo válido pela segunda rodada do Masters Series de Hamburgo, na Alemanha. Outro favorito que passou da segunda fase foi o espanhol David Ferrer, quinto cabeça-de-chave. Ele derrotou o checo Ivo Minar por 2 sets a 0, com duplo 6/3. Já o francês Michael Llodra foi facilmente derrotado pelo espanhol Fernando Verdasco, com direito a "pneu" no segundo set - as parciais foram de 6/2 e 6/0. Em jogos válidos pela primeira rodada, o argentino José Acasuso avançou depois que o belga Kristof Vliegen se retirou por causa de uma lesão - Acasuso vencia por 5/2. Já o espanhol Carlos Moya, 11.º pré-classificado, sofreu para eliminar o francês Julien Benneteau por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 7/6 (6/7).