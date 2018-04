Nikolay Davydenko vence Santoro e avança em New Haven

Sem grandes dificuldades, o russo Nikolay Davydenko derrotou nesta quarta-feira o francês Fabrice Santoro e avançou para as quartas de final do ATP de New Haven, nos Estados Unidos, último torneio antes do US Open.

O primeiro cabeça de chave venceu por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/3, e aguarda o vencedor da partida entre o alemão Bjorn Phau e o norte-americano Sam Querrey, sexto favorito. Esta foi a sexta vitória de Davydenko sobre Santoro em seis partidas disputadas.

Outro russo a vencer com tranquilidade foi Igor Andreev, sétimo favorito, que passou pelo português Frederico Gil por duplo 6/4. Na próxima rodada, Andreev encara o argentino Leonardo Mayer, que derrotou nesta quarta-feira o italiano Simone Bolelli por 2 a 0 (6/2 e 6/4).

De virada, o também argentino Jose Acasuso surpreendeu o russo Igor Kunitsyn, cabeça de chave 14, e venceu por 3/6, 7/6 (3) e 6/3. A surpresa também atrapalhou o romeno Victor Hanescu. O oitavo favorito lutou bastante contra o austríaco Jurgen Melzer, mas acabou derrotado por 2 a 1, parciais de 7/6 (5), 4/6 e 6/1. Melzer pode encarar na próxima rodada o espanhol Fernando Verdasco, que enfrenta nesta quarta-feira o italiano Andreas Seppi.