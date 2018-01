Nishikori e Daniel vencem, Japão bate Colômbia e se garante na elite da Davis

Em desvantagem de 2 a 1 após a derrota no duelo de duplas do último sábado, o Japão abriu o dia com Kei Nishikori, atual sexto tenista do ranking mundial, vencendo Santiago Giraldo, o 59º da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/2 e 7/6 (7/3).

Em seguida, o experiente Alejandro Falla, de 32 anos, despontava como favorito no saibro colombiano diante de Taro Daniel, o 124º tenista do mundo, mas o japonês acabou saindo como herói do seu país no confronto ao vencer, também por 3 a 0, com 7/6 (7/3), 6/3 e 6/2.

Essa foi, por sinal, a primeira vitória de Daniel em um confronto de Davis, após três derrotas em duelos anteriores. Já Falla, o 123º da ATP, trazia na bagagem a experiência de quem ostentava 22 vitórias e nove derrotas na competição. Entretanto, não conseguiu se impor e acabou batido até com certa facilidade pelo japonês.