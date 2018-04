Nishikori é surpreendido e cai para Alexander Zverev na semifinal em Washington

O alemão Alexander Zverev surpreendeu o japonês Kei Nishikori para chegar à decisão do Torneio de Washington, nos Estados Unidos. Quinto cabeça de chave, o tenista de 20 anos deixou para trás o segundo maior favorito da competição na semifinal de sábado, ao vencer por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Considerado uma das principais promessas do tênis, Zverev precisou de somente 1h03min de partida para despachar Nishikori. O alemão foi dominante e confirmou uma quebra de serviço em cada set para conseguir a vantagem necessária para fechar. Ele ainda sequer cedeu break points ao rival japonês.

Agora, Zverev terá pela frente um experiente adversário na luta pelo quarto título da carreira. Ele vai encarar o sul-africano Kevin Anderson, de 31 anos, que também surpreendeu no sábado o norte-americano Jack Sock ao vencer por 2 sets a 0, com as mesmas parciais de 6/3 e 6/4.

Apenas 15.º favorito em Washington, Anderson passou com autoridade pelo oitava cabeça de chave. Foram duas quebras de serviço para o sul-africano, que apesar da longa trajetória no circuito da ATP, ainda busca seu primeiro título.

LOS CABOS

No Torneio de Los Cabos, no México, o norte-americano Sam Querrey confirmou o favoritismo e ficou com o título. Na noite de sábado, o cabeça de chave número 2 derrotou o surpreendente australiano Thanasi Kokkinakis por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/2.

Apenas número 454 do mundo, Kokkinakis foi o responsável por derrotar o principal cabeça de chave do torneio, o checo Tomas Berdych, na semifinal. Mas na decisão não foi páreo para Querrey, que arrancou no set de desempate para conquistar apenas seu segundo título na carreira.