Nishikori elimina Cilic e encara Zverev na semifinal em Montecarlo

Dois grandes jogos finalizaram a rodada desta sexta-feira no Masters 1000 de Montecarlo. No saibro de Mônaco, o japonês Kei Nishikori e o alemão Alexander Zverev venceram duras batalhas, contra o croata Marin Cilic e o francês Richard Gasquet, respectivamente, e avançaram às semifinais.

+ Nadal aplica 'pneu', massacra Thiem e vai à semifinal em Montercarlo

Nishikori e Cilic, segundo cabeça de chave da competição, entraram em quadra primeiro. E o japonês fez grande exibição, lembrando seus melhores momentos no circuito, quando atingiu a quarta posição do ranking. Atualmente na 36ª posição, o tenista vem tentando recuperar a melhor forma física após ficar afastado por conta de lesão.

Nesta sexta, ele teve seu maior teste no saibro. Contra o vice-campeão do Aberto da Austrália e número três do mundo, Nishikori demonstrou consistência e conteve o forte saque de Cilic - autor de 12 aces - para vencer o duelo pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (1/7) e 6/3.

A derrota vai custar ao menos uma posição no ranking para Cilic, que será superado na lista da ATP por Zverev. O próximo adversário de Nishikori também precisou vencer uma grande batalha nesta sexta para alcançar a semifinal. Zverev levou a melhor com parciais de 4/6, 6/2 e 7/5.

No dia em que completa 21 anos, o tenista da Alemanha precisou mostrar todo o seu repertório para enfrentar um inspirado Gasquet, que brilhou no fundo de quadras e nos voleios na rede. Também empolgou a torcida com seus belos backhands, de uma mão só, na paralela.

Zverev, contudo, resistiu bem. Principalmente num tumultuado terceiro set, de sete quebras de saque. O alemão soube esperar o melhor momento para crescer no jogo e decretar a vitória após 2h39min.

A outra semifinal terá o espanhol Rafael Nadal, número 1 do mundo e atual campeão em Montecarlo, e o búlgaro Grigor Dimitrov.