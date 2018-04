Nishikori salva 3 match points, bate norte-americano e vai à semi em Washington

O japonês Kei Nishikori suou, mas confirmou o favoritismo e garantiu vaga nas semifinais do Torneio de Washington na noite de sexta-feira. Diante do norte-americano Tommy Paul, o cabeça de chave número 2 encontrou bastante dificuldade, precisou salvar três match points, mas venceu por 2 sets a 1 de virada, com parciais de 3/6, 7/6 (10/8) e 6/4.

O número 9 do mundo foi surpreendido pelo 225.º colocado do ranking, que se animou com o apoio da torcida da casa e esteve muito próximo de fechar a partida no segundo set. Mas Nishikori mostrou experiência para superar o momento mais difícil e, mesmo longe de seu melhor dia, buscar a virada.

Com o resultado, Nishikori terá pela frente na semifinal o alemão Alexander Zverev. Quinto cabeça de chave, o tenista de 20 anos garantiu a classificação na sexta-feira ao triunfar sem maiores dificuldades diante do russo Daniil Medvedev por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

MÉXICO

No Torneio de Los Cabos, no México, o checo Tomas Berdych foi surpreendido e caiu na semifinal. Cabeça de chave número 1, ele não resistiu ao australiano Thanasi Kokkinakis e perdeu na sexta-feira por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 7/6 (7/5) e 6/4.

Depois de entrar na competição graças a um convite da organização, Kokkinakis agora disputará a decisão. O número 454 do mundo terá pela frente o segundo cabeça de chave em Los Cabos, o norte-americano Sam Querrey, que passou pelo bósnio Damir Dzumhur por 2 sets a 1, também de virada, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/4.