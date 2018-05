Nishikori surpreende e passa fácil por Wawrinka na estreia do ATP Finals

O japonês Kei Nishikori estreou com uma inesperada vitória no ATP Finals de Londres, nesta segunda-feira. Mais do que o resultado diante do número 3 do mundo, o suíço Stan Wawrinka, o que surpreendeu foi a facilidade com que o quinto cabeça de chave conseguiu o triunfo por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Número 5 do ranking, Nishikori demorou somente 1h07min para despachar Wawrinka. O jogo de fundo de quadra do japonês neutralizou a potência do suíço e lhe garantiu a terceira vitória em sete confrontos na carreira diante deste adversário, sendo a segunda em 2016.

O triunfo também fez com que Nishikori largasse na frente em sua chave no torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada. Além dele e de Wawrinka, o Grupo John McEnroe conta com Andy Murray e Marin Cilic, que se enfrentam ainda nesta segunda-feira.

Nesta segunda, Nishikori fez dois sets bastante parecidos para chegar à vitória. Depois de um início equilibrado, quebrou o serviço de Wawrinka no quinto e no sétimo games para largar em vantagem. Na segunda parcial, a história foi semelhante. O suíço até equilibrou o confronto no início, mas viu o japonês aproveitar break points no quinto e no nono games para fechar.