No Aberto da Austrália, irmãos Bryan faturam 13.º título do Grand Slam

MELBOURNE - Os irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan colocaram mais uma vez os seus nomes na história do tênis ao se tornarem a dupla com maior número de títulos dos torneios do Grand Slam. Neste sábado, os gêmeos foram campeões Aberto da Austrália, disputado em quadras rápidas em Melbourne, com a vitória na decisão sobre os holandeses Robin Haase e Igor Sijsling por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Assim, Bob e Mike Bryan passam a ter 13 títulos dos torneios do Grand Slam, um a mais do que os australianos John Newcombe e Tony Roche. A conquista deste sábado foi a sexta do Aberto da Austrália dos irmãos norte-americanos, que participaram de nove das últimas 10 finais do torneio em Melbourne.

"É uma sensação muito boa ter esse recorde", disse Mike Bryan. "Ser uma parte da história é muito especial. Nós não estávamos pensando muito sobre isso antes, mas agora que temos, vai ser divertido olhar para trás em nossa carreira e dizer que temos mais Grand Slams. É um grande recorde, por isso estamos muito empolgados com isso".

Antes do Aberto da Austrália, os irmãos Bryan já haviam sido campeões do Torneio de Sydney neste ano. Mike venceu 86 torneios de duplas na sua carreira, dois a mais do que Bryan. Eles formarão a dupla que vai enfrentar o Brasil em duelo pela primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis na próxima semana.